При пожаре в садоводстве “Автомобилист” погиб человек

Личность погибшего пока не установлена. Фото: https://pixabay.com

Личность погибшего пока не установлена. Фото: https://pixabay.com

Возгорание произошло в одноэтажном доме. Спасатели ликвидировали пожар около часа.

Останки человека найдены после тушения пожара во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает “47news”. Личность погибшего пока не установлена.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило около 21:36 20 мая, сообщают сотрудники ГУ МЧС по Ленинградской области.

На место происшествия прибыли пожарные в составе — 8 человек и две единицы техники. Огнеборцы тушили пожар, который произошел в одноэтажном доме. Пламя распространилось на 72 квадратных метра.

Пламя и очаг возгорания удалось ликвидировать к 22:33, сообщили спасатели.

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