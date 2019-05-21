Жертвами взрыва АЗС в Серпухове стали три человека

В результате взрыва на АЗС в городе Серпухов Московской области погибли три человека. Инцидент произошел в понедельник, 20 мая.

По данным «Интерфакс», на автозаправочной станции, расположенной в Северном проезде, при проведении сварочных работ произошел взрыв паров бензина.

У одной из емкостей для топлива оторвало горловину, один человек был госпитализирован. Отмечается, что в ликвидации последствий ЧП принимали участие 35 человек и 10 единиц техники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что при пожаре в садоводстве “Автомобилист” погиб человек. Возгорание произошло в одноэтажном доме. Спасатели ликвидировали пожар около часа. Останки человека найдены после тушения пожара во Всеволожском районе Ленинградской области.

Личность погибшего пока не установлена.