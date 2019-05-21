За ночь в Санкт-Петербурге сгорели два автомобиля

На КАД выгорел Volkswagen, а на Руднева потушили “ВАЗ”.

В Петербурге в ночь на 21 мая пожарные потушили две горевшие машины. В обоих случаях никто не пострадал, сообщают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 21 марта.

В 00:25 в управлении МЧС узнали о возгорании на внешней стороне КАД. В Кронштадском районе Петербурга на 19-ом км горел Volkswagen. Пожарные передают, что машина полностью выгорела. В 00:47 огонь потушили, на вызов отправили 9 пожарных и две машины.

Позже в 02:19 поступил сигнал о пожаре на улице Руднева в Выборгском районе Петербурга. У “ВАЗа” горел капот. Это возгорание потушили через восемь минут — в 02:27 пожарные рапортуют о ликвидации пожара. На вызов точно так же отправили 9 человек личного состава МЧС Петербурга и две машины.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что при пожаре в садоводстве “Автомобилист” погиб человек.