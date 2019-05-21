В Киришах умелец сделал пистолет из сигнальной ракетницы

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Полиция Киришеского района в ходе осмотра автомобиля, принадлежащего 35-летнему мужчине, обнаружила пистолет и два магазина патронов к нему.

Инцидент произошел 20 мая около 12-00 у дома № 18 по проспекту Ленина в городе Кириши.

Изъятые оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу в ОЭКЦ ОМВД, которая показала, что оружие было изготовлено самодельным способом путем переделки сигнального пистолета.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия).

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Приморском районе неизвестные отобрали у курьера 23 000 рублей. Также потерпевший лишился рюкзака и мобильного телефона, принадлежащего компании, в которой он работает.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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