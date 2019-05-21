В Приморском районе неизвестные отобрали у курьера 23 000 рублей

В Приморском районе Петербурга двое грабителей отобрали у 26-летнего курьера 22 800 рублей, рюкзак и мобильный телефон, принадлежащий компании, в которой работает молодой человек.

Инцидент произошел 20 мая в парадной дома № 61 по Ланскому шоссе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицейские начали поиск злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в квартире на Планерной женщину ограбил ее молодой человек. Бывший сожитель отобрал у 33-летней жительницы Петербурга телефон и скрылся с места преступления.

По статье о грабеже молодой человек может получить до 7 лет тюрьмы или до 5 лет обязательных работ со штрафом или без него.