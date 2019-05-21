Женщину ограбил ее молодой человек в квартире на Планерной

Молодой человек может получить до 7 лет тюрьмы за грабеж. Фото: pixabay.com

Молодой человек может получить до 7 лет тюрьмы за грабеж. Фото: pixabay.com

Бывший сожитель отобрал у 33-летней жительницы Петербурга телефон и ушел.

Жительница Приморского района Петербурга обратилась в полицию после того, как ее ограбил бывший сожитель, передают Gazeta.sPb в главке МВД Петербурга и ЛО во вторник 21 мая.

Как сообщила 33-летняя потерпевшая полицейским, ее 23-летний бывший друг вошел в квартиру дома на Планерной улице Петербурга, отобрал у нее мобильный телефон и ушел. Теперь в полиции возбудили дело о грабеже — и мужчину уже задержали. Вероятно, это станет окончательным разрывом для пары.

По статье о грабеже молодой человек может получить до 7 лет тюрьмы или до 5 лет обязательных работ со штрафом или без него.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что знакомые ограбили подростка в квартире на проспекте Энергетиков Санкт-Петербурга.