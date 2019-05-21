На Энергетиков у подростка отобрали телефон знакомые с ножом

Позже полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбое.

Молодой житель Санкт-Петербурга обратился в полицию Выборгского района и сообщил, что поздно вечером в воскресенье двое знакомых отобрали у него телефон, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая

По данным полиции Петербурга, 19-летний подросток проводил вечер воскресенья в квартире дома на Энергетиков. Двое мужчин, которых он знал не слишком хорошо, потребовали отдать им его телефон и угрожали ему ножом.

В полиции Петербурга возбудили дело о разбое. Позже полицейские задержали двух мужчин 28 и 30 лет, передают в управлении МВД Санкт-Петербурга. Удалось ли вернуть похищенное, в полиции не уточняют. По статье о разбое можно получить до 10 лет тюрьмы со штрафом.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Красноармейской улице Петербурга ограбили мужчину.