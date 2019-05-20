Мужчину ограбили в подъезде дома на Красноармейской

У мужчины отобрали деньги, куртку и банковскую карту. Фото: pixabay.com
У мужчины отобрали деньги, куртку и банковскую карту. Фото: pixabay.com

Позже полиция Петербурга задержала двух мужчин 26 и 30 лет.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ограбили мужчину, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 20 мая. Позже полицейские задержали подозреваемых по этому происшествию.

По данным полиции, днем в воскресенье в подъезде дома на 13-ой Красноармейской улице 29-летнего мужчину избили и отобрали у него 18 тысяч рублей, куртку и банковскую карту. После этого злоумышленники сбежали с места происшествия.

В полиции возбудили дело о грабеже, передают в управлении МВД Петербурга. Позже полиция задержала двух мужчин: одному из них 26 лет, второму 30 лет. В полиции не уточняют, удалось ли вернуть похищенное владельцу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге на Салова в кафе произошла поножовщина.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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