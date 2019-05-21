За день в Петербурге похитили три иномарки на 6 миллионов

KIA стоила 3 млн рублей и пропала в период с 16 до 20 мая. Фото: pixabay.com

KIA стоила 3 млн рублей и пропала в период с 16 до 20 мая. Фото: pixabay.com

Дороже всех оценили Kia Sorrento, принадлежащую 21-летней петербурженке.

В Петербурге за день украли три иномарки, передают Gazeta.sPb в ГУ МВД Петербурга и области во вторник 21 мая.

В понедельник в Приморском районе Петербурга 21-летняя девушка заявила, что неизвестный похитил машину KIA Sorrento с Шуваловского проспекта. Урон она оценила в 3 млн рублей. Кража имела место в период с утра 16 до 20 мая.

В Выборгском районе Петербурга мужчина обратился в полицию по факту кражи его машины Hyundai Tucson. Ущерб оценили в 1,85 млн рублей. Во Всеволожском районе Ленобласти пропал Mercedes Benz за 1,5 млн рублей. В полиции возбудили по каждому случаю уголовные дела о краже в особо крупном размере, передают в управлении МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге за ночь сгорели две машины.