Псевдо — силовики отправятся в колонию за вымогательство

Фото: ИА
Фото: ИА "Дейта"

Выборгский районный суд Петербурга признал троих мужчин виновными в совершении преступлений по трем статьям УК РФ. Подсудимые совершили разбойное нападение и похищение предпринимателя, а за его освобождение требовали выкуп.

Для похищения предпринимателя тройка подельников приобрела макеты автоматов Калашникова, форму с нашивками «Спецназ», маски-балаклавы и GPS-трекер, который позже преступники прикрепили к машине потерпевшего.

На свой микроавтобус злоумышленники установили номера с буквенной серией одного из силовых ведомств Петербурга.

В октябре 2017 года возле парикмахерской подельники инсценировали задержание потерпевшего. Избивая и угрожая потерпевшему лишением жизни, злоумышленники вложили ему в руку муляж свертка с наркотическим средством, потребовав передать им 1,5 млн евро. За такую сумму подельники обязались не открывать в отношении «задержанного» уголовное дело.

Позже потерпевшего отвезли в загородный дом, продолжая требовать от его родственников передачи им денежных средств. Вскоре все участники преступлений были задержаны.

Двое преступников отправятся за решетку на 7 лет, третий злоумышленник — на 6 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Невском районе аферисты украли у пенсионера 50 тысяч рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
криминал похищение разбой
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