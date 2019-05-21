В Невском районе аферисты украли у пенсионера 50 тысяч рублей

20 мая в полицию Невского района обратился 71-летний пенсионер, который сообщил, что утром 17 мая у дома 5 по улице Крыленко злоумышленники похитили у него 50 тысяч рублей.

Пенсионер, возвращаясь с банка, нашел на улице пакет с деньгами. К нему подошел прохожий и предложил поделить находку, но позже объявился хозяин денежных средств, который стал проверять сумку пенсионера на наличие украденных денег, но убедившись, что у пенсионера есть чек на снятие наличных с банковского счета, потерпевший был отпущен.

Дома 71-летний мужчина обнаружил, что его деньги пропали из сумки.

Полицейские начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Приморском районе неизвестные отобрали у курьера 23 000 рублей.