Лихача из Петербурга заставили оплатить 68 штрафов ГИБДД

Мужчина переехал в Москву и постоянно нарушал правила на своем Mercedes.

С водителя из Санкт-Петербурга взыскали почти 70 штрафов ГИБДД, сообщили в УФССП Санкт-Петербурга 21 мая.

Мужчина переехал в Москву, где отметился любовью к быстрой езде: на его адрес прописки в Петербурге стали один за другим поступать штрафы. Всего ГИБДД отправило ему 68 извещений на общую сумму в 61 тысячу рублей.

Все штрафы мужчина решил проигнорировать. Тогда в УФСПП Петербурга наложили запрет на регистрацию его Mercedes. Когда автовладелец решил продать иномарку, то не смог этого сделать. Только тогда мужчина пришел в отдел судебных приставов и затем полностью погасил долг. Сейчас производство закончено исполнением и мужчина смог успешно продать автомобиль.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурга за день украли три дорогие иномарки.