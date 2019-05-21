Петербуржец избил собутыльника, тот умер в больнице

Мужчину задержали и сейчас готовятся выдвинуть обвинение.

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в тяжелых побоях, которые повлекли смерть пострадавшего, сообщили Gazeta.sPB в управлении СКР по Петербургу 21 мая.

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который, как полагает следствие, в субботу вечером пил алкоголь вместе со своим знакомым. Между собутыльниками произошла ссора, и мужчина жестоко избил своего приятеля на Малой Балканской улице. На следующий день потерпевший умер в больнице от полученных травм.

Сейчас речь идет об умышленном тяжелом вреде здоровью, который повлек смерть по неосторожности. Обвинение мужчине еще не предъявили. Расследование продолжается, в ближайшее время петербуржцу объявят меру пресечения.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что после стрельбы на Партизана Германа в Петербурге в больницу попал молодой человек.