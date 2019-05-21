После стрельбы на Партизана Германа госпитализирован человек

Мужчина угрожал застрелить молодую девушку из пневматического пистолета.

На улице Партизана Германа мужчина устроил стрельбу из пистолета; один человек госпитализирован, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД Петербурга и Ленобласти 21 мая.

В полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказал, что мужчина 30-ти лет в ходе конфликта достал пневматический пистолет и пригрозил застрелить ее. Он сделал несколько выстрелов и попал в руку знакомого девушки. 25-летнего молодого человека отвезли в больницу, потом отпустили домой на лечение.

Стрелка уже задержала полиция Красносельского района Петербурга. Сейчас его привезли в отдел полиции, где выясняют детали и причины произошедшего. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Киришах мужчина сделал пистолет из сигнальной ракетницы.