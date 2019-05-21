В Выборгском районе 16-летний подросток украл деньги со счета пенсионера

Следствие установило, что 21 марта этого года 16-летний юноша нашел кошелек, в котором находилась банковская карта 65-летнего мужчины.

Кошелек был найден подозреваемым в коридоре МБОУ «Первомайский центр образования», который расположен в Выборгском районе Ленинградской области. Юноша при помощи банкомата снял 1,5 тысячи рублей с найденной карты, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Следственный отдел по Выборгу управления СК РФ по Ленобласти закончил расследование дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Подозреваемый полностью признал вину и сотрудничал сод следствием.

В отношении подростка избран мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что повар в Выборге украла кошелек у туристки из Европы.