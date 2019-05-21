Повар в Выборге украла кошелек у туристки из Европы

Раньше женщину уже судили по делу об обороте наркотиков.

В Ленинградской области задержали женщину, укравшую кошелек у пожилой жительницы Европы, которая приехала в качестве туриста в Выборг, сообщили в управлении МВД Петербурга и Ленобласти 21 мая.

Женщина обратилась в полицию 17 мая: по ее словам, кто-то утащил у нее из сумки кошелек с 50 тысячами рублей, когда она покупала продукты в супермаркете на Ленинградском проспекте в Выборге.

Сейчас в управлении МВД сообщают, что полиции удалось задержать подозреваемую в краже. Ей оказалась 55-летняя женщина, работающая поваром в кафе. Раньше ее судили за продажу наркотиков. В полиции не уточняют, удалось ли вернуть кошелек и возвратить владелице — она могла уже вернуться в Европу.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге украли деньги у пенсионера.