В Смольном опубликовали программу экономического форума

В прошлом году форум принял свыше 17 тысяч участников. Фото: pixabay.com

В прошлом году форум принял свыше 17 тысяч участников. Фото: pixabay.com

ПМЭФ примет гостей с 6 по 8 июня на площадке “Экспофорум” в Петербурге.

В Смольном 21 мая определили деловую программу экономического форума или ПМЭФ в Санкт-Петербурге, который пройдет с 6 по 8 июня.

Мероприятие примет площадка “Экспофорум”. Тема встречи гостей звучит так: «Формируя повестку устойчивого развития».

Сейчас в программе 12 основных мероприятий, она начнется в нулевой день 5 июня, когда в рамках ПМЭФ состоится форум малого и среднего бизнеса. Занятно, что его откроет дискуссия о кризисе среднего возраста — участников попробуют убедить, что он может точкой для развития предпринимательства.

Полная программа мероприятия опубликована на сайте Смольного.

В прошлом году форум посетили свыше 17 тысяч участников из 143 стран.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге стартовал “Российский социальный форум”.