Виновник ДТП в тоннеле в Петербурге может пойти в колонию на 4 года

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по отношению к водителю, виновному в дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что обвиняемый уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На этот раз он обвиняется по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Вечером 29 апреля этого года обвиняемый в компании трех приятелей передвигался по легковом автомобиле по тоннелю от улицы Двинской к Канонерскому острову. Скорость автомобиля превышала допустимую для данного участка дороги, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Водитель попытался обогнать грузовик, для чего выехал через сплошную на встречную полосу движения. Однако автомобили, следовавшие по встречному направлению, помешали обвиняемому совершись маневр. В результате легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Пассажир легкового автомобиля получил перелом костей свода и основания черепа.

В крови водителя надело 3,5% промилле алкоголя. Уголовное дело передано в Кировский районный суд Петербурга. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лихача из Петербурга заставили оплатить 68 штрафов ГИБДД.