Замгубернатора Ростовской области задержали силовики

ТАСС сообщает, что у Сидаша ведут обыски дома и на рабочем месте.

Представители правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Ростовской области по ХКХ по делу о министре строительства, передает ТАСС 21 мая.

У Сергея Сидаша ведут обыски дома и на рабочем месте. Сейчас речь идет о превышении полномочий при строительстве стадиона “Ростов-Арена” — по той же статье задержали, а затем арестовали экс-главу министерства строительства в области Николая Безуглова.

Под стражей находится и глава компании «Ростовоблстройзаказчик», которая благоустраивала стадион. Предположительно они поменяли крупный песок на мелкий — это обошлось бюджету в 223 млн рублей.

Стадион “Ростов-арена” открыли в 2018 году специально для матчей чемпионата мира по футболу. Его стоимость оценили почти в 20 млрд рублей. Вместимость составляет около 43,5 тысяч мест.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что осенью КСП расскажет, сколько на самом деле стоила “Газпром-арена” в Петербурге.