Петербуржец отправится в колонию на 13 лет за хищение кошелька с 1 тыс рублей

Вину подсудимый признал частично. Фото: pixabay
Вину подсудимый признал частично. Фото: pixabay

Подсудимый проник в квартиру пожилой женщины с целью похитить ценное имущество и убил хозяйку жилища.

Судом установлено, что в январе прошлого года Евгений Киселев проник в жилище пожилой женщины, которое расположено в доме 9 по Пулковской улице в Санкт-Петербурге. В квартире находилась потерпевшая. Подсудимый нанес ей не менее 86 ударов в голову и 36 ударов в район верхние конечностей, 2 удара в область туловища неустановленными предметами, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В результате нанесенных травм потерпевшая скончалась. Киселев похитил кошелек, который стоил 2 тысячи рублей, с денежными средствами в размере 1 тысячи рублей.

Суд признал Киселева виновным в совершении преступлений, которые присмотрены пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Вину подсудимый частично признал. Суд приговорил его к лишению свободы на 13 лет строгого режима и ограничения свободы на 1,5 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пулково поймали убийцу из Москвы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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