В Пулково поймали убийцу из Москвы

Органы следствия искали мужчину около 4 лет.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга поймали мужчину, который около 4 лет скрывался от следствия за убийство в Москве, сообщили Gazeta.sPb в отделе МВД на транспорте 21 мая.

Полицейские Петербурга заметили мужчину из ближнего зарубежья в аэропорту: он растерялся, когда увидел охранников, и те решили проверить у него документы. В паспорте гласные буквы почему-то были написаны по разному. Его доставили в дежурную часть и с помощью дактилоскопии (по отпечаткам пальцев) выяснили, что с 2015 года мужчина находится в международном розыске.

Мужчина совершил убийство на почве личных отношений — подробностей в линейном отделе МВД не раскрыли. В Астраханской области, где прописан, задержанный не живет и официально не работает.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что житель Петербурга умер, после того как его избил знакомый.