В Ижору могли слить моющие средства с красителями

Предприятие уже оштрафовали на 180 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Предприятие уже оштрафовали на 180 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В ОМВД Тосненского района Ленобласти возбудили уголовное дело

По факту загрязнения реки Ижора в Тосненском районе Ленобласти возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Ленинградской области 21 мая.

Проверка показала, что компания “Олд Милл Холдинг” не имеет права сбрасывать сточные воды в ручей-приток Ижоры. По фактам нарушения предприятию назначили штрафы в 180 тысяч рублей в целом. От организации потребовали прекратить загрязнение и там требованиям прокурора Ленобласти подчинились.

Выяснилось, что “Велл Русс” вело на той же территории производство мыла и моющих средств с красителями. В октябре производители изготовили тестовую партию, но она оказалась неудачной. Прокуратура Ленобласти сообщает, что не получила документов о том как и где продукцию утилизировали. Материалы проверки передали в ОМВД, а там возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге оштрафуют стройки за мусор.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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