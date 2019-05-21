Стройки на Васильевском острове оштрафуют за мусор

Стройки расположены на улице Одоевского, проспекте Кима и 24-ой линии В.О. Фото: pixabay.com

Стройки расположены на улице Одоевского, проспекте Кима и 24-ой линии В.О. Фото: pixabay.com

Отходы вывозят нерегулярно и складывают вне отведенных зон.

Прокуратура Василеостровского района потребовала от гендиректоров строительных компаний, имеющих объекты на острове, вывезти мусор, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 21 марта.

Речь идет о компания “КМ-строй”, “Базис-СПБ” и “ПГСК”. Стройки расположены на улице Одоевского, проспекте Кима и 24-ой линии Васильевского острова Петербурга. Когда сотрудники прокуратуры приехали проверять участки, то обнаружили, что стройки захламлены отходами: их вывозят не по графику и складывает вне отведенных зон.

В отношении руководителей организаций возбуждены дела об административных правонарушениях — их ждет штраф, если они не смогут оправдаться, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что комитет природных ресурсов Ленобласти потребовал выдать секретные данные.