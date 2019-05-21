Комитет природных ресурсов ЛО требовал от компаний охраняемые данные

Прокуратура Ленобласти вынесла предупреждение председателю комитета по природным ресурсам региона за попытку получить документы, содержащие государственную тайну от подрядчиков.
По результатам проверки, с 2014 по 2018 год ведомство неоднократно нарушало закон о конкуренции при осуществлении закупок лесоустроительных работ.
Комитет требовал от компаний лицензию на геодезические и картографические работы федерального уровня. Также для победы в конкурсах необходимо было предъявить дополнительные лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что чиновник Росимущества заключен под домашний арест за кражу леса. Всего чиновник, по версии следствия, продал более пяти тысяч кубометров леса на сумму 45 млн рублей.