Гражданин Латвии вез в Россию 39 кг одежды “для родни”

У мужчины в багаже нашли 95 предметов разных размеров.

На Псковской таможне в машине гражданина Латвии нашли товар без декларации: почти 100 предметов одежды, который, заявил водитель, он вез для родни. Вес груза составил более 39 кг, сообщили в СЗТУ 21 мая.

В багаже оказалось 20 платьев, 23 майки, 19 джемперов, брюки, рубашки и многое другое — одежда была разных размеров с разными артикулами. Мужчина признался, что хотел подарить одежду родным и ничего не знал о правилах декларации товара. При этом в страны ЕАЭС он въезжал уже несколько раз в этом году.

С 2019 года в страну ЕАЭС можно ввозить товары для личного использования без декларации весом до 25 кг или стоимостью не более 500 евро, напоминают в СЗТУ.

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