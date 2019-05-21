В Россию не пустили две тонны итальянского сыра

Представленные документы не устроили российских пограничников.

На пропускном пункте “Убылинка” в автомобиле, ехавшем из Латвии в Казахстан, нашли более двух тонн итальянского сыра, сообщили в Россельхознадзоре 21 мая.

Продукт произвели в провинции Мантуя Италии. Инспекторы осмотрели товар и сопроводительные документы. Выяснилось, что они не соответствуют Единой форме, которая бы обеспечила выполнение условий ЕЭС. В сертификате не было номеров автомобиля, а пломбы, о которых шла речь в бумагах отсутствовали в грузовом отсеке. На упаковках не было маркировки на русском языке.

В результате проверки пограничники развели руками и оформили декларацию о возврате. Сыр дальше не поедет; его возвращают на сопредельную территорию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Псковской таможне задержали машину с кучей одежды из Латвии.