Петербуржец заплатит штраф 7 тысяч рублей за покупку краденного велосипеда

Велосипед обошелся подсудимому в 5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com
Велосипед обошелся подсудимому в 5 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Мужчина знал, что приобретает добытый преступным путем велосипед. Однако он купил его за 5 тысяч рублей.

Суд установил, что велосипед марки «Бетвин №RR340», добытый преступным путем, был куплен обвиняемым в мае прошлого года в поселке Левашово за 5 тысяч рублей. Ранее велосипед был похищен знакомым подсудимого в поселке Парголово в Санкт-Петербурге.

Мировым судьей судебного участка №35 Санкт-Петербурга был вынесен обвинительный приговор в отношении Дмитрия Другова, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Другов признан виновным по статье «Приобретение имущества, заведомого добытого преступным путем». Суд назначил обвиняемому наказание в виде выплаты штрафа в размере 7 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец отправится в колонию на 13 лет за хищение кошелька с 1 тысячей рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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