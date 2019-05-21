СК ищет пилота вертолета, приземлившегося в Ильичево на пляж с людьми

В результате инцидента пострадала маленькая девочка. Фото: pixabay
В результате инцидента пострадала маленькая девочка. Фото: pixabay

Следственный комитет России начали поиски владельца летательного аппарата после того, как он совершил посадку на общественном пляже.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщают, что ищут вертолет, его собственника и пилота после происшествия, случившегося 19 мая в поселке Ильичево Ленинградской области. Воздушное судно совершило посадку на пляж с людьми.

Следователи сообщают, что травмы в результате инцидента девочка 9 лет получила травмы. Дело в том, что, испугавшись приземляющегося вертолета, она упала.

Известно, что в настоящий момент работниками следственного комитета устанавливается воздушное судно, кому оно принадлежит и был ли полет санкционированным.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вертолеты санавиации вылетали за жертвами ДТП в Ленобласти.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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СК ищет пилота вертолета, приземлившегося в Ильичево на пляж с людьми