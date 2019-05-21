В Петербурге нашли тело застреленного директора завода «Сантех»

До этого у предпринимателя горел завод. Фото: pixabay

До этого у предпринимателя горел завод. Фото: pixabay

Погибшего руководителя «Сантеха» Игоря Галышева обнаружили с огнестрельным ранением головы в здании, которое недавно сгорело.

В Петербурге обнаружен труп директора завода «Сантех», у него огнестрельное ранение головы. Тело предпринимателя было найдено 21 мая в его собственном кабинете в офисе по шоссе Революции, 88.

По имеющейся информации, правоохранительные органы не нашли криминальных элементов в гибели смерти Галышева. В настоящий момент, место трагедии оцеплено сотрудниками полиции. СМИ сообщают, что рядом с телом директора лежала штурмовая винтовка Beretta.

Отметим, что 3 мая на территории предприятия произошло возгорание. В общей сложности огню подверглась площадь 300 кв. метров. Боролись с огнем 106 человек личного состава МЧС и 26 единиц техники.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при пожаре в садоводстве “Автомобилист” погиб человек.