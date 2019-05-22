В яму с кипятком в Рыбацком провалилась иномарка

Машина попала в провал, образовавшийся из-за прорыва труб в Невском районе Петербурга.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе ВКонтакте. Так, стало известно, что 22 мая ночью жители

Караваевской улицы заметили прорыв у дома №32 и сообщили об этом в аварийную службу. Как утверждают жильцы, вода начала вытекать из-под земли на поверхность сразу в нескольких местах. Работники специализированных служб перекрыли подачу воды в здание дома и огородили место происшествия.

Из-за подмыва пород и дорожного покрытия, во дворе образовался провал. И в это яму с кипятком провалилась иномарка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге разорвало водопроводную трубу рядом с детской площадкой. Тогда экскаватор, находящийся рядом с прорванным трубопроводом, останавливал потоки воды ковшом.