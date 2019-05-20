В Санкт-Петербурге разорвало водопроводную трубу рядом с детской площадкой

Трубу разорвало в Приморском районе. Хлещущую во все стороны воду, закрывают ковшом экскаватора. Об этом сообщают очевидцы.

В группе социальной сети ВКонтакте очевидцы сообщают, что авария произошла сегодня, 20 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга, на Вербной улице рядом с домом №17. Происшествие случилось неподалеку от детской площадки. Сейчас её для безопасности жителей огородили аварийной лентой.

Очевидцы пишут в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», что вода из трубы под сильным напором брызжет во все стороны. Коммунальные службы, насколько известно в настоящее время, на место аварии еще не прибыли.

Экскаватор, находящийся рядом с прорванным трубопроводом, останавливает потоки воды ковшом.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ленинском проспекте прорвало трубу.