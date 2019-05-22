В Польше смерч разрушил около 120 зданий

Сильный смерч прошел по Польше в районе Войцехов близ города Люблина. Последствием «работы» стихии стали 120 разрушенных зданий, 42 из которых являлись жилыми домами.

Стало известно о поврежденных линиях электропередач, множестве вырванных с корнем деревьев и затопленных дорогах. В районе отключено электричество и не функционирует водопровод, передает радиостанция RMFFM.

Kolejny już dzisiaj zalążek trąby powietrznej, tym razam z okolic #Opoczno w woj. Łódzkim 📽 Artur Piekarski@MeteoprognozaPL pic.twitter.com/WM5BLBkwvJ — Severe Weather Polska 🇵🇱🌪 (@SWPolska) 21 мая 2019 г.

В настоящий момент известно только об одном пострадавшем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за взрыва на АЗС в Серпухове скончались 3 человека. Еще один госпитализирован.

В Подмосковном Серпухове во время сварочных работ на автозаправке произошел взрыв. Трое погибли, еще четверо получили серьезные травмы. На месте происшествия работали 35 человек личного состава МЧС, а также 10 единиц техники.