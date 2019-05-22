В Польше смерч разрушил около 120 зданий

Фото: twitter.com/SWPolska
Фото: twitter.com/SWPolska

Сильный смерч прошел по Польше в районе Войцехов близ города Люблина. Последствием «работы» стихии стали 120 разрушенных зданий, 42 из которых являлись жилыми домами.

Стало известно о поврежденных линиях электропередач, множестве вырванных с корнем деревьев и затопленных дорогах. В районе отключено электричество и не функционирует водопровод, передает радиостанция RMFFM.

В настоящий момент известно только об одном пострадавшем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за взрыва на АЗС в Серпухове скончались 3 человека. Еще один госпитализирован.

В Подмосковном Серпухове во время сварочных работ на автозаправке произошел взрыв. Трое погибли, еще четверо получили серьезные травмы. На месте происшествия работали 35 человек личного состава МЧС, а также 10 единиц техники.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
польша смерч чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Минздрава Украины призвала ООН исключить Россию из Совбеза
В Польше смерч разрушил около 120 зданий
Петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города
На благоустройство улицы в Сосновом Бору потратят 39 млн
Во Владимирской области проходит контртеррористическая операция
В яму с кипятком в Рыбацком провалилась иномарка
Общественная палата отчитается перед депутатами Законодательным Собрания
В Петербурге камерный хор из Аргентины выступит в православных храмах