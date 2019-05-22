В Сланцах неизвестные обтянули детскую площадку цепью и заблокировали ее

Пользователи сообщают, что местные жители так делают для профилактики пьянства. Фото: https://vk.com/podslushanoslancy
Пользователи сообщают, что местные жители так делают для профилактики пьянства. Фото: https://vk.com/podslushanoslancy

В Сланцах неизвестные обтянули детскую площадку цепь и заблокировали ее

Местный житель снял видео, которое показывает в каком сейчас состоянии находится детская площадка.

Заблокированная теперь жестка площадка находится на Пионерской улице, дом 3. Неизвестные просто решили обтянуть две детские карусели цепью. Для какой цели это было сделано — неизвестно.

Карусели обтянули достаточно плотной цепью и снять их самостоятельно будет проблематично.

Пользователи сообщают, что местные жители так делают для профилактики пьянства.

“Я как-то спросил у женщины, которая живёт в этом доме. Она сказала, что сами жильцы так сделали, чтобы пьяницы не собиралась”, — поделился местный житель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при строительстве детской площадки в Ленобласти было похищено 1,4 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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