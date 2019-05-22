Вылет самолета из Петербурга в Москву задерживается на 10 часов

Самолет рейсом «Санкт-Петербург – Москва» задерживает вылет из аэропорта Пулково почти на десять часов. Об этом свидетельствует онлайн-табло iFly.

Рейс F7 9504 авиакомпании iFly вылетит из Петербурга с задержкой почти в десять часов. Покинуть воздушную гавань Петербурга самолет должен был в 11:40, однако отправление было отложено на почти десять часов по неизвестным причинам.

В московский аэропорт «Внуково» пассажирский лайнер отправится в 22:00. Посадка на рейс начнется за сорок минут до вылета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Пулково ответил на обвинение авиакомпании «Победа» о повреждении шин четырех самолетов на взлетно-посадочной полосе гавани.

Сотрудники «Воздушных Ворот Северной столицы» заявили, что повреждение шин на колесах могло произойти в равной степени в любом из аэропортов, где приземлялись самолеты.