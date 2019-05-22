В реестр требований кредиторов ФК “Тосно” включили еще 4,5 млн рублей

Владелец футбольного клуба в 2017 году заявил о закрытии клуба в связи с финансовыми проблемами. Фото: https://vk.com/fctosno

Владелец футбольного клуба в 2017 году заявил о закрытии клуба в связи с финансовыми проблемами. Фото: https://vk.com/fctosno

В декабре 2018 года арбитражный суд признал клуб банкротом.

Еще один долг появился у обанкротившегося клуба “Тосно”. Так, Арбитражный суд Петербурга включил и Ленобласти удовлетворил заявление полузащитника ФК “Мордовия” Рустема Мухаметшина о включении долга в 4,5 млн рублей. Об этом говорится в карточке дела на портале “Электронное правосудие”, пишет “Мойка78”.

Напомним, что Рустем Мухаметшин играл за “Тосно” в 2015-2018 годах и просил суд признать задолженность клуба перед ним в 4,851 млн рублей. Владелец футбольного клуба в 2017 году заявил о закрытии клуба в связи с финансовыми проблемами. Через год клуб признали банкротом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Арбитражный суд обязал “Тосно” выплатить 60 млн рублей налогов.