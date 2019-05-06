Арбитражный суд обязал «Тосно» выплатить 60 млн рублей налогов

До этого у футбольного клуба отсудил деньги стадион "Петровский". Фото: pixabay

До этого у футбольного клуба отсудил деньги стадион "Петровский". Фото: pixabay

По требованию суда, признанный ранее банкротом, футбольный клуб «Тосно» из Ленинобласти должен выплатить 60 миллионов рублей налогов.

В Петербурге суд удовлетворил иск Федеральной налоговой службы в отношении ФК «Тосно» из Ленинградской области.

Футбольный клуб должен бюджету Российской Федерации около 60 млн рублей долгов, включая 14,4 млн пеней и около 5,3 млн рублей штрафов.

Еще по решению арбитражного суда «Тосно» обязаны будут выплатить долг фирме «Интерсервис», составляющий более 3,5 миллионов рублей.

Напомним, в 2018 году ФК «Тосно» заполучил Кубок России в чемпионате страны. Но почти сразу после триумфальной победы команду расформировали из-за нестабильного финансового положения их владельцев — компании «Форт групп».

Отметим, до этого у данного футбольного клуба уже отсудили 12,9 млн рублей в пользу стадиона «Петровский».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известна дата чемпионского парада «Зенита» в Петербурге — 26 мая.