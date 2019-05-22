Полиция задержала мигранта по делу о насилии над ребёнком на Народного Ополчения

По предварительной информации, гражданин среднеазиатской страны совершил развратные действия в мае и апреле 2019 года.

Проверку правоохранительные органы Петербурга начали после обращения жительницы жительниц Красносельского района. Она заявила во вторник, 21 мая, что около 15:00 в этот же день у дома 62 по проспекту Народного Ополчения неизвестный мужчина совершал развратные действия в отношении ее дочери. Девочке, сообщила заявительница, 9 лет.

Так же она рассказала, что тоже самое было совершено с ее дочерью и в апреле 2019 года.

Правоохранительные органы задержали 43-летнего гражданина Узбекистана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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