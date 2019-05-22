В Петербурге задержали «парадного» грабителя

Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину подозреваемого в разбойном нападении. Инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга, сообщает ГУ МВД по городу и региону.

Утром 19 мая в парадной дома № 126 по проспекту Энгельса подозреваемый избил и отобрал у жильца дома 30 тысяч рублей и банковскую карту, с которой после обналичил еще 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейские задержали мигранта по делу о насилии над ребёнком. По предварительной информации, гражданин среднеазиатской страны совершил развратные действия в мае и апреле 2019 года.

Правоохранительные органы задержали 43-летнего гражданина Узбекистана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.