В Гатчине 39 мигрантов привлечены к ответсвенности

Документы были проверены у 150 человек. Фото: Pixabay

Документы были проверены у 150 человек. Фото: Pixabay

В Гатчине в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов провели крупный рейд с сфере миграционного контроля.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России произвели массовую проверку по местам пребывания иностранных граждан. Полицейские провели проверку документов у 150 человек.

В результате проверки было выявлено 39 случаев административных правонарушений, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основными местами проверок стали строительные площадки и места проведения дорожных работ.

В результате рейда 19 нарушителей привлечены к административной отвественности по статье 18.8 КоАП РФ, 20 — по статье 18.10 КоАП РФ. Большинство нарушителей является гражданами ближнего зарубежья.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция задержала мигранта по делу о насилии над ребёнком на Народного Ополчения.