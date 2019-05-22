Станция метро “Василеостровская” закрыта на вход и выход

Сотрудники метрополитена просят всех пассажиров подземки выбирать другие пути следования. Фото: https://ru.wikipedia.org

Сотрудники метрополитена просят всех пассажиров подземки выбирать другие пути следования. Фото: https://ru.wikipedia.org

Спецслужбы проверяют станцию из-за обнаруженного бесхозного предмета.

О закрытии станции петербургского подземки сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Пассажиры не смогли войти на станцию около 9:36. Поезда проезжают мимо “Василеостровской”.

Как сообщают в соцсети, станцию проверяют из-за обнаруженного бесхозного предмета. Обычно после найденного бесхозного предмета проверка занимает от 15 минут до часа.

Сотрудники метрополитена просят всех пассажиров подземки выбирать другие пути следования или воспользоваться надземным транспортном.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти проверили 493 автобуса.