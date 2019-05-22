Станция метро “Василеостровская” закрыта на вход и выход

Сотрудники метрополитена просят всех пассажиров подземки выбирать другие пути следования. Фото: https://ru.wikipedia.org
Сотрудники метрополитена просят всех пассажиров подземки выбирать другие пути следования. Фото: https://ru.wikipedia.org

Спецслужбы проверяют станцию из-за обнаруженного бесхозного предмета.

О закрытии станции петербургского подземки сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Пассажиры не смогли войти на станцию около 9:36. Поезда проезжают мимо “Василеостровской”.

Как сообщают в соцсети, станцию проверяют из-за обнаруженного бесхозного предмета. Обычно после найденного бесхозного предмета проверка занимает от 15 минут до часа.

Сотрудники метрополитена просят всех пассажиров подземки выбирать другие пути следования или воспользоваться надземным транспортном.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти проверили 493 автобуса.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
василеостровская закрытие движения метро
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сточная вода Кировска загрязняет Неву
К сборной России присоединится защитник СКА
В Петербурге утвердили программы развития пяти территориальных кластеров
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Теплая погода покинет Петербург к концу недели
За подделку рецептов на выдачу психотропных веществ в Петербурге задержаны двое
Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»
Загадка «долины кувшинов»: в Лаосе нашли новое «кладбище гигантов»