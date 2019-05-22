На Васильевском острове “вскрыли” BMW жителя Китая и украли более 1,5 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело, изъято видео с уличных камер. Фото: https://pixabay.com
По факту кражи возбуждено уголовное дело, изъято видео с уличных камер. Фото: https://pixabay.com

В отделение полиции пострадавший обратился накануне.

Полиция Петербурга по факту кружив возбудила уголовное и начала проверку. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать происшествии. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что в полицию накануне обратился мужчина 31-года. Он является гражданином Китая. Иностранец рассказал, что припарковал свой автомобиль BMW 3 у дома №5 по Галерному проезду.

Его не было всего час и за это время злоумышленники успели разбить стекло в его машине и украсть и салона пакет с 1,692 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, изъято видео с уличных камер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала мигранта по делу о насилии над ребёнком на Народного Ополчения.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Василеостровский район васильевский остров происшествие
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