В Петербурге из салона авто украли 1,7 млн рублей

Во вторник, 21 мая, в 19:30 часов вечера в отделение полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга поступила информация о краже.

К сотрудникам правоохранительных органов обратился 31-летний мужчина с заявлением, что у его личного автомобиля марки «БМВ» 21 мая во временной период с 15:45 до 16:40 у дома 5 по Галечному проезду двое неизвестных злоумышленников разбили стекло транспортного средства.

Злоумышленники совершили хищение пакета с наличными денежными средствами, общая сумма которых была почти 1,7 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пакет с деньгами находился под пассажирским сиденьем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали «парадного» грабителя.