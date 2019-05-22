В Петроградском районе у посетитля ресторана похитили 1 млн рублей

Деньги были похищены из портфеля. Фото: Pixabay

Деньги были похищены из портфеля. Фото: Pixabay

Во вторник, 21 мая, около 20:20 часов вечера обратился 32-летний мужчина с информацией о хищении крупной суммы денежных средств.

Пострадавший сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что накануне, 20 мая, около 17:00 часов вечера неизвестный злоумышленник совершил хищение денежных средств.

Происшествие случилось в помещении ресторана, который находится в одном из зданий по Малой Посадской улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленник совершил хищение из портфеля пострадавшего денежных средств в размере 1 миллион рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту обращения решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции приняли меры для поиска и задержания преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге из салона авто украли 1,7 млн рублей.