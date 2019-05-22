В Шушарах после “конфликта поколений” молодой человек получил ножевое ранение

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Первомайская.

Инцидент произошел двумя днями ранее. Сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину 1995 года с ранением грудной клетки увези в больницу. Врачи оценили его состояние, как средней степени тяжести.

Вчера, полиция задержала подозреваемого в этом преступлении. Был задержан мужчина 1968 года рождения, который изобличен в том, что во время внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему удар ножом.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала мигранта по делу о насилии над ребёнком на Народного Ополчения.