В Шушарах после “конфликта поколений” молодой человек получил ножевое ранение

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Полиция возбудила уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Первомайская.

Инцидент произошел двумя днями ранее. Сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину 1995 года с ранением грудной клетки увези в больницу. Врачи оценили его состояние, как средней степени тяжести.

Вчера, полиция задержала подозреваемого в этом преступлении. Был задержан мужчина 1968 года рождения, который изобличен в том, что во время внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему удар ножом.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала мигранта по делу о насилии над ребёнком на Народного Ополчения.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Пушкинский район
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