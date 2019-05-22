Во Фрунзенском районе 17-летняя девочка отравилась таблетками

Девушка госпитализирована в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу Санкт-Петербурга.

Во вторник, 21 мая, в половину третьего ночи в отделение полиции Фрунзенского района поступила информация из детской городской больницы о том, что в том же день в половину второго ночь в медицинское учреждение была госпитализирована девушка 2002 года рождения.

Подростка доставили из своей квартиры, которая расположена в одном из домов по улице Олеко Дундича. У девушки зафиксировано острое отравление смесью таблеток лекарственных препаратов. Подросток находился в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пострадавшая 21 мая около половины первого ночи употребила порядка 40 таблеток лекарства, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту информации проводится поверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из детского сада в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок.