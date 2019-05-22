Ссора на Партизана Германа переросла в перестрелку из травматического пистолета

О происшествии в полицию сообщили обеспокоенные местные жители.

Как сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент у дома 38 по улице Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга произошел около 01:00 21 мая.

Обеспокоенные жители сообщили полиции, что кто-то стреляет. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта мужчина 1989 года из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в гражданина 1994 года рождения. Стрелявший был задержан.

Пострадавший после медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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