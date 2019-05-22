Во Фрунзенском районе из салона связи похитили 4 телефона

Вчера, 21 мая, около половины девятого вечера двое неизвестных злоумышленников проникли в помещение, где находится салон сотовой связи.

Помещение салона связи расположено в одном из домов по улице Дмитрова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники в присутствии 21-летнего продавца магазина разбили витрину, после чего совершили хищение мобильных телефонов в количестве 4 штук, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После совершения преступления неизвестные злоумышленники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов принимают решение о возубждении уголовного дела. Полиция принимает меры для розыска преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Шушарах после “конфликта поколений” молодой человек получил ножевое ранение.