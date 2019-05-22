Сеть фиктивных клиник, действующая по всей России, обманула более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Проведено по всей России уже более 50 обысков в офисах и жилых помещениях. Фото: https://pixabay.com
Проведено по всей России уже более 50 обысков в офисах и жилых помещениях. Фото: https://pixabay.com

По данному делу задержаны 25 человек.

Сеть фиктивных киник действовал по всей России — Москве, Петербурге, Рязанской, Калужской, Владимирской и Ярославской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Группировкой лжеврачей руководил ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств. Он создал мошенническую схему, согласно которой сотрудники колл-центров убеждали пожилых людей пройти обследование, а сотрудники учреждений, у которых не было специального медицинского образования, вводили их в заблуждение о наличии заболеваний. Они сообщали человеку, что ему необходимо дорогостоящее лечение и склоняли “больницах” оформить кредит. Суммы достигали 500 тысяч рублей только от одного человека.

Ущерб от действий мошенников оценивается примерно в миллиард рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проведено по всей России уже более 50 обысков в офисах и жилых помещениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мошенники заполучали квартиры с поддельным свидетельством о смерти.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лжеврачи фиктивные клиники
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