Мошенники заполучали квартиры с поддельным свидетельством о смерти

Члены преступной организованной группы совершали мошеннические аферы.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу окончено расследование уголовного дело в отношении семи членов организованной преступной группировки, в их числе бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам 3 отдела ОРЧ ГУ МВД России по Петербургу и ЛО и бывшего оперативного дежурного 25 отдела полиции УМВД России по Приморскому району. Все они обвиняются в зависимости от роли по статье «мошенничество, покушение на мошенничество».

Подозреваемые действовали с 2012 года по 2017 год. Всего было совершено 4 мошенничества и 2 покушения в отношении граждан и города. Общий причиненный ущерб порядка 20 миллионов рублей.

Обвиняемые при помощи поддельных свидетельства о смерти и завещания в отношении гражданки, которая была жива, а также паспортов и других документов приобретали права на квартиры потерпевших путем обмана.

Администрация Приморского района выдвинула требование о взыскании с подозреваемых 10 миллионов рублей. В связи с этим на их имущество наложен арест. Также в собственность города передана 3-комнатная квартира, в отношении которой совершались мошеннические действия.

Сотрудница СПб ГКУ «Жилищное агенство Примосркого района Санкт-Петербурга» незаконно выдала фигуранту уголовного дела формы №7, 9. В связи с этим она и её начальник привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ближайшее время уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением будет передано в суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что приезжая продавала мигрантам поддельные бланки регистрации.