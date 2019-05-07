Приезжая продавала мигрантам поддельные бланки регистрации

Документы можно было купить на сумму от 1 до 3,5 тысяч рублей.

В Петербурге закончили расследование дела о поддельных документах для мигрантов, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД на транспорте 7 мая. Приезжая доставала документы для своих земляков.

Полицейские задержали 45-летнюю женщину, которая живет в России уже 10 лет. Она работала подсобным рабочим в транспортной компании и в течение трех месяцев делала бланки регистрации для коллег. Ей помогал неизвестный мужчина — сейчас полиция его ищет.

Документы можно было купить на сумму от 1 до 3,5 тысяч рублей — в зависимости от срока регистрации. Сейчас установлено, что она продала как минимум восемь поддельных бланков, сообщили в МВД Петербурга.

Сейчас дело отправляют в суд. Женщин может получить до 2 лет тюрьмы, сообщили в МВД на транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге осудили бухгалтера, которая похитила свыше 40 млн.